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تصريحات أميركية صادمة للسعودية: علاقاتنا لن تعود كما كانت

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-02T14:40:08+0000
تصريحات أميركية صادمة للسعودية: علاقاتنا لن تعود كما كانت

شفق نيوز / أكدت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، ليندا ثوماس غرينفيلد، يوم الثلاثاء، أن العلاقات بين واشنطن والرياض، لن تعود كما كانت عليه، بعد تقرير مقتل خاشقجي.

وذكرت غرينفيلد، أن العلاقات الأميركية السعودية تغيرت بصورة كبيرة ولن تعود كما كانت، فالرئيس بايدن جعل من الواضح أن إدارته ستحمّل هؤلاء الأشخاص المسؤولية، عن مقتل خاشقجي".

وأضافت السفيرة أن "الإجراءات تم اتخاذها وسيتم تشديدها خلال الأشهر المقبلة"، لافتة إلى أن "أي أحد يشكك بجدية بايدن، عليه أن ينظر إلى ما قام به خلال فترة قصيرة التي قضاها في الإدارة، وهناك المزيد سيأتي".

وقبل أيام، أكد تقرير استخباراتي أميركي، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي، عام 2018.

ويقول التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.

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