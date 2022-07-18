"تصحيح" أمريكي للقاء بايدن- بن سلمان يثير لغطاً

شفق نيوز/ أثار التصحيح الذي أجراه البيت الأبيض على النص حول ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ضجة كبيرة.

وقال موقع روسيا اليوم في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "البيت الأبيض تراجع عن تصريح الرئيس جو بايدن حول ما قاله للأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي خلال قمة جدة مؤخرا، حيث أن بايدن رد (قبل التصحيح) على سؤال وجه له، عن ما إذا كان الوزير السعودي عادل الجبير يقول الحقيقة، عندما قال إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد بقتل خاشقجي، بالقول: لا".

وأضاف الموقع الروسي أن "البيت الأبيض قام رسمياً بتصحيح التصريح، حيث جاء التعديل الجديد متوافقا مع رواية الجانب السعودي على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، الذي قال إن بايدن لم يثر أمام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، موضوع مسؤوليته عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

ولفت الموقع أن "التصحيح بيّن حذف البيت الأبيض الكلمة التي تشير إلى أن بايدن تحدث عن مسؤولية محمد بن سلمان الشخصية عن جريمة مقتل خاشقجي واستبدلها بعبارة (كنت أظنك مسؤولا عنها)".

ولفت الموقع الروسي الى أن "مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التصحيح، حيث قال الكاتب السعودي، إدريس الدريس: "البيت الأبيض يتراجع عن تكذيب كلام الجبير ويقر بما ذكره في اللقاء عن حوار بايدن والأمير محمد بن سلمان حول جريمة خاشقجي".

فيما قال حساب آخر: "بعد تلويح السعودية بنشر فحوى للاجتماع، البيت الأبيض يتراجع ويصدر تعديل لروايته حول خاشقجي لتتماشى مع الرواية السعودية الرسمية : لم تكن اتهامات هي ظنون وتفكير".

ويأتي الترويج الروسي لهذا التصحيح أو غيره من الاخبار التي "تحرج" الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في ظل أزمة بلغت ذروتها بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا، مع تعمد موسكو، بحسب مواقع عربية وعالمية، الى اطلاق أسماء شوارع باسم دونيتسك ولوغانسك (المنطقتان الاوكرانيتان اللتان أعترفت موسكو كجمهوريتين منفصلتين)، بالقرب من سفارتي واشنطن ولندن في موسكو .