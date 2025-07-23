تصاعد عنف العصابات في هايتي و5 ضحايا من الشرطة والمدنيين

شفق نيوز- هايتي

أفادت السلطات الحكومية في هايتي، إحدى دول البحر الكاريبي، يوم الأربعاء، بأن تصاعد أعمال العنف بين العصابات وعناصر الشرطة أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة ومدنيين اثنين وسط البلاد.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن رجال الشرطة الضحايا كانوا أعضاء من وحدة متخصصة للحفاظ على النظام العام والتي يتم تفعيلها بشكل كبير خلال الاحتجاجات والاضطرابات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مسلحين وهم يجرون جثتي اثنين من رجال الشرطة على الأقل بالقرب من مركبة مدرعة مشتعلة، بينما دوى إطلاق نار كثيف في الموقع.

وأعلنت نقابة الشرطة المحلية "إس بي إن إتش -17"، عن مقتل اثنين من "المواطنين الشجعان" اللذين كانا يقاتلان إلى جانب رجلي الشرطة القتيلين في أرتيبونيت.

ودعت النقابة الحكومة إلى توفير حماية أفضل لعناصر الشرطة، محذرة من أنهم يستعدون للتمرد.

ومن تشرين الأول/ أكتوبر 2024 وحتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، وأصيب 213 آخرون، كما تم اختطاف 620 شخصاً في مقاطعة أرتيبونيت والمنطقة الوسطى في هايتي، حسبما ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن العصابات تسيطر على ما لا يقل عن 85% من عاصمة هايتي بورت أو برنس.