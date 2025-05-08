تصاعد الدخان الأبيض وانتخاب بابا جديد للفاتيكان

شفق نيوز/ انتخب الكرادلة في الفاتيكان، بابا جديد خلفا للراحل البابا فرنسيس، حيث تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين، في إشارة إلى أن الانتخاب.

وبالتزامن مع ذلك، قرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس احتفالا بانتخاب البابا جديد.

وتجمع آلاف المسيحيين في ساحة القديس بطرس انتظارا لتصاعد الدخان من مدخنة الكنيسة.

وبدأ الكرادلة، البالغ عددهم 133 ولا تزيد أعمارهم عن 80 عاما، عملية التصويت التي اتسمت بالسرية الشديدة الأربعاء في عزلة تامة لاختيار خليفة للبابا الراحل فرنسيس.