وفاة وإصابة قرابة 100 شخص بتصادم قطارين في مصر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الجمعة وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين في سوهاج بالصعيد.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن "36 سيارة إسعاف تم الدفع بها إلى مكان الحادث فور وقوعه، نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي (سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة)".

ولفت مجاهد، إلى أن "وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم".

وتابع، كما أن الوزيرة شكلت "غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين".