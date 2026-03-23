تصادم طائرة مع مركبة يغلق مطاراً في نيويورك (فيديو)

شفق نيوز- نيويورك

أفاد الاعلام الأميركي، يوم الاثنين، بتصادم طائرة مع مركبة إطفاء ما تسبب بغلق مطار لاغوارديا مؤقتاً في نيويورك

وقالت تقارير، اصطدمت طائرة تابعة لشركة "كندا إكسبريس" من طراز "CRJ-900"، وعلى متنها نحو 100 راكب، بشاحنة إطفاء في مطار لاغوارديا بمدينة نيويورك، ما أسفر عن إصابات محتملة بين أفراد فرق الإنقاذ.

وعلى إثر الحادث، قررت السلطات تحويل الرحلات الجوية إلى مطار "جون إف كينيدي" الدولي مؤقتاً، مع استمرار التحقيقات لمعرفة ملابسات التصادم.