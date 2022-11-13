"تشويش" يطال يوتيوب وفيسبوك وتويتر وإنستغرام في إسطنبول

شفق نيوز/ أكد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، في مدينة إسطنبول، يوم الأحد، قيام السلطات التركية بالتضييق والتشويش على منصات "تويتر وفيسبوك وإنستغرام" إضافة ليوتيوب، وذلك على خلفية انفجار قوي ضرب شارع الاستقلال في منطقة تقسيم.

وشكا مستخدمون للتطبيقات الأربعة، لوكالة شفق نيوز، من عدم إمكانية القيام بأي نشاط "تلقي أو إرسال" رسالة أو صورة عبرها، منذ نحو ساعة، وذلك بعد دقائق، من فرض حظر إعلامي مؤقت على أي تغطية إعلامية للانفجار، من قبل هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة الرابعة من عصر الأحد، حيث يضج شارع الاستقلال بالسائحين والناس المارة.

وخلف الانفجار الذي رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يكون "هجوماً إرهابياً"، ستة قتلى وأكثر من 53 مصاباً.