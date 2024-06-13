تشكيل لجنة ثلاثية للتهدئة بين حزب الله وإسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موافقة زعماء مجموعة السبع، على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن "فرنسا وإسرائيل وأمريكا"، لمناقشة خريطة طريق لنزع فتيل التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

يأتي ذلك بعد زيادة حدة التوتر مؤخرًا بين إسرائيل وحزب الله، الذي أطلق أمس نحو 150 صاروخًا على إسرائيل في هجوم هو الأكبر له منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعهد حزب الله اللبناني، بزيادة تصعيد عملياته بعد اغتيال أحد قادته البارزين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.