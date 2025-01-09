تشاد.. الأمن يحبط هجوماً مسلحاً استهدف القصر الرئاسي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة التشادية، عن إحباط هجوم مسلح شنه مجهولون على القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا وقتل وإصابة المهاجمين، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة بعد محاولة لزعزعة الاستقرار.

وقالت الحكومة إن 24 شخصاً شنوا الهجوم مساء أمس الأربعاء وتم قتل 18 مهاجماً منهم وإصابة ستة آخرين، بالإضافة إلى مقتل أحد أفراد الأمن الرئاسي وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم حالة خطرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة، عبد الرحمن كلام الله، إن قوات الأمن أحبطت الهجوم بالكامل والوضع تحت السيطرة.

وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط القصر الرئاسي، وأغلقت الطرق المؤدية إليه بالدبابات ونشرت عناصر مسلحة عند نواصي الشوارع.

وسرعان ما سرت شائعات مفادها أنّ المهاجمين ينتمون إلى جماعة "بوكو حرام" الإرهابية التي تقاتلها قوات الأمن التشادية في منطقة بحيرة تشاد (غرب) المتاخمة لكل من الكاميرون ونيجيريا والنيجر.

غير أنّ الوزير نفسه عاد ونفى عبر التلفزيون الرسمي هذه الشائعات، بقوله إنّ الهجوم "لم يكن على الأرجح إرهابياً".

ووصف المهاجمين بأنهم "زمرة مجرمين خُرق ومخمورين ومخدّرين أتوا بملابس مدنيّة من حيّ فقير في جنوب العاصمة حاملين أسلحة وسواطير وسكاكين".

وأوضح الوزير أنّ المهاجمين ترجّلوا من شاحنة مقطورة أمام القصر الرئاسي وطعنوا بالسكاكين الحراس الأربعة الذين كانوا يحرسون المبنى، مشيرا إلى أنّ حالة اثنين من هؤلاء الجرحى خطرة.

وبحسب رواية وزير الخارجية فقد عمد المهاجمون بعد أن طعنوا الحرّاس إلى دخول القصر الرئاسي حيث أطلق عنصر في الحرس الرئاسي النار لتحذير رفاقه، مؤكّداً أنّ المهاجمين "تمّ التغلّب عليهم بسهولة شديدة".

ولفت كلام الله إلى أنّ المهاجمين كانوا يحملون معهم زجاجات صغيرة "مليئة بالكحول" مثل الويسكي، وأنّ من بقي منهم على قيد الحياة، وهم ستة جرحى، كانوا "بالكامل تحدت تأثير المخدّرات".

وبعد أن أفادت مصادر أمنية عديدة في بادئ الأمر بأنّ أفراد الوحدة المهاجمة كانوا مدجّجين بالأسلحة، أكّد الوزير أنّ المهاجمين "لم تكن بحوزتهم أيّ أسلحة حربية".

وأضاف أنّ الهجوم كان في نهاية المطاف "يائساً تماماً وغير مفهوم بتاتاً وغير مدفوع بأيّ دوافع خطرة".

وفي محاولة إضافة منه لطمأنة أبناء بلده الذي اعتاد في تاريخه الحديث على الانقلابات والمحاولات الانقلابات والهجمات الجهادية والمتمردة، شدّد كلام الله على أنّه "لا يوجد حالياً أيّ تهديد للبلاد ومؤسّساتها".

وفي تصريحه لوكالة "فرانس برس"، أكّد وزير الخارجية أنّ رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو كان في القصر الرئاسي وقت الهجوم، من دون مزيد من التفاصيل.

ووقع الهجوم بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إلى نجامينا، حيث التقى بقادة تشاديين، من بينهم الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، في القصر الرئاسي.

ويأتي الهجوم في ظل توتر أمني متصاعد بعد إعلان تشاد في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 إنهاء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا، التي كانت تشكل محور الدعم الأمني والعسكري في البلاد.

وشهد الشهر الماضي مغادرة الطائرات القتالية الفرنسية لتشاد، ما مثل نهاية تعاون عسكري استمر 60 عاماً.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أدى هجوم لجماعة "بوكو حرام" على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد إلى مقتل 15 ضابطاً تشادياً.

ورد الرئيس ديبي بإطلاق عملية عسكرية واسعة ضد الإرهابيين، قادها شخصياً، في خطوة أظهرت تصميم الحكومة على مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

ودعت السلطات التشادية السكان إلى الهدوء، فيما ظهرت حالة من القلق في الأحياء القريبة من القصر الرئاسي، حيث سارع السكان إلى العودة إلى منازلهم وسط انتشار أمني كثيف.