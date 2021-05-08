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تسيير دوريتين منفصلتين أميركية وروسية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-08T10:37:57+0000
تسيير دوريتين منفصلتين أميركية وروسية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز / سيرت القوات الأميركية، يوم السبت، دورية اعتيادية في ريف ديريك الشمالي، أقصى شمال وشرق سوريا، على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.

وأبلغ مصدر محلي، من قرية عين ديوار الحدودية، وكالة شفق نيوز، أن "الدورية الأميركية وصلت لمدخل القرية وعادت أدراجها مباشرة".

وأضاف المصدر، أن "الدورية الأميركية مؤلفة من أربع مدرعات برفقة حوامتين (هليكوبتر) تؤمنان الغطاء الجوي لها".

ولفت إلى "تسيير دورية روسية مؤلفة من مدرعتين فقط في قرية عين ديوار، بعد فترة وجيزة من انتهاء الدورية الأميركية، دون أي اصطدام أو اشتباك معها".

وتشهد مدينة ديرك منذ ساعات الصباح ولساعة إعداد الخبر، تحليق طائريتن هليكوبتر يرجح إنها لقوات التحالف الدولي.

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