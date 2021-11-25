تسيير دوريات جوية روسية - بيلاروسية على شريط حدود المهاجرين

شفق نيوز / أعلنت بيلاروسيا، يوم الخميس، تسيير دوريات جوية مشتركة مع الجيش الروسي، على طول حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي، التي يتجمع عندها مهاجرون وطالبو لجوء.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار أزمة المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي، الذين وجدوا أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل اتهامات بين مينسك والتكتل الأوروبي بافتعال الأزمة.

وقررت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان لها، زيادة تعداد قوات الدفاع الجوي وتسيير دوريات مشتركة مع سلاح الجو الروسي في المجال الجوي فوق حدود الدولة".

وأوضحت الوزارة، أن "هذا القرار يأتي على خلفية تكثيف تحليقات مختلف أنواع الطيران على مقربة من الحدود البيلاروسية، بغية منع خرق الحدود".

وأشارت إلى أن "مجموعة تكتيكية تضم مقاتلات بيلاروسية وروسية من طراز (سو-30 إس إم) نفذت اليوم دورية جوية مشتركة على طول حدود البلاد".