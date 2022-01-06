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"تسونامي" إصابات خلال أسبوع.. الصحة العالمية: أوميكرون تسلل في جميع أنحاء العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-06T17:37:43+0000
"تسونامي" إصابات خلال أسبوع.. الصحة العالمية: أوميكرون تسلل في جميع أنحاء العالم

شفق نيوز / كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، عن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، خلال الأسبوع الماضي، فيما أشارت إلى أنه ارتفع خلال تلك الأيام بنسبة 71%.

وذكر مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن "معدل الإصابات هذا، يرقى إلى (تسونامي) مع انتشار المتحور "أوميكرون" الجديد في جميع أنحاء العالم".

وأضاف مدير الصحة العالمية، أن "الأسبوع الماضي شهد تسجيل أكبر عدد من إصابات (كوفيد-19) منذ تفشي الجائحة وحتى الآن"، مشيراً إلى أن المنظمة على على يقين أن "هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب تراكم الاختبارات خلال عطلة نهاية العام".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أفادت في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة، بأن العدد الأسبوعي للحالات المصابة كان "أقل بقليل" من 9.5 مليون حالة جديدة، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 41 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

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