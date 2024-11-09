تسمم يصيب عشرات الطلاب الإيرانيين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بأن 70 طالباً في السكن الجامعي بجامعة رجائي لتدريب المعلمين في طهران، تعرضوا للتسمم الغذائي، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

ووفقًا للتقارير، فإن الطلاب أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم عشاء السكن الجامعي، الذي كان يتضمن "تونة" و"هريس البطاطا".

وذكر موقع "رکنا" الإيراني، في تقريره نقلاً عن شهود عيان من الطلاب، إن عشاء مساء أمس الجمعة 8 نوفمبر في السكن الجامعي لجامعة رجائي كان يحتوي على تونة وهريس بطاطا، وأن الطلاب بدأوا يشعرون بالتسمم الغذائي بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا يوم السبت، فتوجهوا إلى مسؤول السكن الجامعي للحصول على المساعدة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية، بابك يكتابرست، أن عدد الطلاب، الذين أصيبوا بالتسمم في السكن الجامعي بلغ 36 طالبًا، وأضاف أنه بعد تلقي البلاغ، تم إرسال سيارات الإسعاف إلى الموقع، ونقل جميع الطلاب المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.