تسمم "غامض" ينهي حياة أم وأبنائها الخمسة في مصر

شفق نيوز/ لقيت أم وأبناؤها الخمسة مصرعهم نتيجة تعرضهم لحالة تسمم في محافظة الفيوم المصرية.

وذكرت تقارير محلية، أن "مديرية أمن الفيوم تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور على 6 جثث لأم وأبنائها الـ5 نتيجة تعرضهم لحالة من التسمم".

وأضافت: "على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث".

وتابعت: "تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق".

كما أشارت التقارير إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.