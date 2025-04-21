"تسليم كامل".. "إنجاز" سوري جديد في مساعي حصر السلاح بيد الدولة

شفق نيوز/ أفادت السلطات السورية، يوم الاثنين، بتسليم أهالي ثلاث قرى بمحافظة حمص سلاحهم "كاملاً" إلى الدولة، ضمن الجهود الحكومية والشعبية لتعزيز الأمن الداخلي بالبلاد.

وذكرت قناة محافظة حمص (وسط) على منصة "تلغرام"، أن "أهالي قرى الجميلية والمظهرية والأعور في ريف حمص الجنوبي الشرقي، سلموا سلاحهم بشكل كامل للدولة السورية".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي "في إطار تعاون الأهالي مع الدولة السورية لتعزيز الأمن" في البلاد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وبسطت فصائل سورية، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.