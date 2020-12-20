تسليم أطفال من عوائل داعش لحكومات بلادهم في فنلندا وألمانيا

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الأحد، عن تسليم أطفال ونساء من عوائل تنظيم داعش، إلى حكومات بلادهم في فنلندا وألمانيا.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية في بيانين منفصلين وردا لوكالة شفق نيوز، إن الوفد الألماني وصل إلى مقر الدائرة بمدينة القامشلي يوم 18 كانون الأول الجاري، فيما وصل الوفد الفنلندي يوم 16 من الشهر الحالي.

وأضافت دائرة العلاقات في بيانها أنها ناقشت مع الوفدين الذين التقت فيهما بشكل منفصل، العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمنطقة أبرزها "الأزمة" السورية ومشاركة الإدارة في العملية السياسية واللجنة الدستورية، إضافة إلى الوضع الإنساني بالمخيمات والصحي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت دائرة العلاقات في ختام بيانها إلى تسليم عدد من أطفال ونساء لذوي تنظيم داعش دون ذكر أعدادهم وفق وثيقتين رسميتين للوفدين الألماني والفنلندي.

وكان قد وصل أمس السبت، وفد نمساوي ضم كل من السيدة "ايفا جاجكوفيتش" برلمانية عن حزب الخضر، والسيد "رينهولد لوباتكا" برلماني عن حزب الشعب المسيحي المحافظ وهما مسؤولا العلاقات الخارجية في حزبيهما والسيد "توماس شميدنغر" بروفسور في العلوم السياسية في جامعة فيينا إلى دائرة العلاقات الخارجية بمدينة القامشلي.

تباحث الجانبان حول العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمنطقة أبرزها ضرورة مشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية، وحل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية، وحول دور دولة النمسا للمساهمة في حلها ودعم الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.