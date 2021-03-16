تسريب وثيقة أمنية تحذر من سيناريو خطير يهدد لبنان

شفق نيوز / انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في لبنان، أمس الاثنين، وثيقة تابعة لأحد الأجهزة الأمنية اللبنانية تحذر من فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع في الأيام المقبلة.

وأظهرت الصورة المنتشرة على منصات التواصل "تويتر" و"فيسبوك" وثيقة اتصال مسربة تعود إلى (جهاز الأمن العام اللبناني) تفيد بـ"تدوال معلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع ومن الممكن أن يتطور إلى حصول عمليات ظهور مسلح وتوجه إلى منازل السياسيين".

وتشير الوثيقة المسربة إلى أن "الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع، وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات، بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي، تنفيذا لأجندات سياسية وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها".

ويشهد لبنان منذ عام ونصف، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.

وعلى الصعيد السياسي، يواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تتيح تلقي مساعدات خارجية، لكنه لم يحصل على توافق، وكذلك الحال مع المكلف الآخر حسان دياب.