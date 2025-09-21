تسريب بيانات شخصية لـ20 مليون أوكراني عبر الإنترنت

شفق نيوز- كييف

أفاد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر فيديينكو، يوم الأحد، بأن قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على معلومات شخصية لنحو 20 مليون مواطن أوكراني نشرت عبر الإنترنت.

وأوضح فيديينكو، في منشور عبر منصة "فيسبوك"، أن "بعض هذه البيانات كان قد تم نشره مسبقا"، مشيرا إلى "وجود بيانات سياسيين معروفة بما في ذلك أرقام هواتفهم الحالية".

وأشار فيديينكو، إلى أن "قاعدة البيانات تضم معلومات عن أشخاص لم يسجلوا في الخدمة الإلكترونية الوطنية (ديستفييه)، وأن معظمها مستمدة من سجلات مرتبطة بمصلحة الضرائب، وتعود البيانات إلى 1 كانون الثاني/ يناير 2025".

وفي سياق متصل، أشار النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيلزنيك إلى أن "التسريب وقع بعد ثلاثة أيام فقط من توقيع فلاديمير زيلينسكي قانونا يقيد الوصول إلى السجلات العامة للعقارات".

وكتب: "قوي جدا، كما هو الحال دائما، الفارق بين توقيع قانون إغلاق السجلات لأسباب تتعلق بالأمن القومي وتسريب نفس السجلات التي تحتوي على 20 مليون سجل إلى الإنترنت هو 3 أيام".

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات الأوكرانية حول الحادث أو الإجراءات المتخذة لمعالجته.