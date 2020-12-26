سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-26T16:05:40+0000
تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ سجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم السبت، 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات تعود لـ 27 ذكرا و24 أنثى، من بينها 9 بمدينة الحسكة و8 في مدينة القامشلي، 8 في ديرك، وحالة واحدة في "تربه سبيه".

وأضاف مصطفى، أنه تم تسجيل حالة واحدة في بلدة "كركي لكي"، 3 حالات في الرقة، و16 في مدينة الطبقة إضافة إلى حالة واحدة بمحافظة دير الزور و4 في الشهباء بحلب.

وأشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل ينحدر من عامودا بمحافظة الحسكة، بينما تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة.

وأوضح مصطفى؛ أنه مع إعلان هذه الحالات الجديدة فإن عدد المصابين ارتفع إلى 7912 حالة من بينها 267 حالة وفاة و1122 حالة شفاء.

related

بالتفاصيل.. رحلة العشرة ايام من الصراع مع فيروس كورونا لشابة عشرينية

Date: 2020-03-23 07:15:54
بالتفاصيل.. رحلة العشرة ايام من الصراع مع فيروس كورونا لشابة عشرينية

أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

Date: 2020-02-25 17:06:49
أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

كورونا أمريكا.. أكثر من ألفي وفاة و200 ألف إصابة في 24 ساعة

Date: 2020-11-20 04:38:10
كورونا أمريكا.. أكثر من ألفي وفاة و200 ألف إصابة في 24 ساعة

أول وفاة بفيروس كورونا في لبنان

Date: 2020-03-10 12:16:58
أول وفاة بفيروس كورونا في لبنان

كورونا يصيب مساعد الرئيس الإيراني

Date: 2020-10-10 18:39:37
كورونا يصيب مساعد الرئيس الإيراني

فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

Date: 2020-02-15 14:08:48
فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ترامب يعلن مفاجأة تخص لقاح فيروس كورونا

Date: 2020-09-08 05:53:18
ترامب يعلن مفاجأة تخص لقاح فيروس كورونا

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 18.3 مليون والوفيات تقارب 693 ألفا

Date: 2020-08-04 09:13:07
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 18.3 مليون والوفيات تقارب 693 ألفا