تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ سجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم السبت، 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات تعود لـ 27 ذكرا و24 أنثى، من بينها 9 بمدينة الحسكة و8 في مدينة القامشلي، 8 في ديرك، وحالة واحدة في "تربه سبيه".

وأضاف مصطفى، أنه تم تسجيل حالة واحدة في بلدة "كركي لكي"، 3 حالات في الرقة، و16 في مدينة الطبقة إضافة إلى حالة واحدة بمحافظة دير الزور و4 في الشهباء بحلب.

وأشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل ينحدر من عامودا بمحافظة الحسكة، بينما تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة.

وأوضح مصطفى؛ أنه مع إعلان هذه الحالات الجديدة فإن عدد المصابين ارتفع إلى 7912 حالة من بينها 267 حالة وفاة و1122 حالة شفاء.