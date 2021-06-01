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تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة "إتش 10 إن 3" في الصين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-01T08:37:15+0000
تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة "إتش 10 إن 3" في الصين

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، يوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بشرية بسلالة "H10 N3" من إنفلونزا الطيور، لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما.

وفي بيان لها، أفادت اللجنة بأن الرجل الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ، نقل للمستشفى في 28 أبريل الماضي بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، موضحة أنه تم التأكد من إصابته بسلالة "H10 N3"  من إنفلونزا الطيور في 28 مايو الماضي، دون الخوض في التفاصيل حول كيفية إصابته.

وفي تفاصيل هذه السلالة، كشفت اللجنة الوطنية للصحة أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا، وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية، مشيرة إلى أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، كما لم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.

هذا وأوضحت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة "H10 N3" في العالم من قبل، حيث  أنه تنتشر في الصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور، وبعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، خاصة من يعملون في مجال الدواجن، بينما لا توجد أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بسلالة "H7 N9" من إنفلونزا الطيور التي أودت بحياة 300 فرد تقريبا خلال عامي 2016 و2017.

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