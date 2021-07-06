سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تسجيل أول ثلاث إصابات بـ"دلتا بلس" في تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-06T10:47:32+0000
تسجيل أول ثلاث إصابات بـ"دلتا بلس" في تركيا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة التركي أن بلاده حددت 3 حالات إصابة بمتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا في ثلاث مقاطعات، مضيفا أنه تم تحديد محور "دلتا" المنفصل في حوالي 284 إصابة في 30 مقاطعة.

وقال الوزير فخر الدين قوجا للصحفيين بعد اجتماع لمجلس "تم رصد دلتا بلس على ثلاثة أشخاص في ثلاث مقاطعات منفصلة بما في ذلك واحدة في إسطنبول.. هؤلاء الناس في حالة جيدة".

وأبلغت تركيا، التي خففت معظم القيود في الأول من يوليو، عن ما يقرب من 5.5 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ونحو 50 ألف حالة وفاة إجمالا.

وبينما قال بعض العلماء، وفق "رويترز"، إن متغير Delta Plus قد يكون أكثر عدوى، تؤكد السلطات الصحية إن العديد من اللقاحات الرئيسية تعمل ضد متغير دلتا شديد العدوى.

وقال قوجا إن تركيا تهدف إلى إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لحوالي 43 مليون شخص بحلول عطلة عيد الأضحى في 20 يوليو، وهو ما يمثل 70% من السكان البالغين في البلاد، مؤكدا "أن جرعات اللقاح التي تم تلقيها حتى الآن كافية والجرعات المتوفرة لدينا كافية أيضا."

وقدمت تركيا 53 مليون جرعة إجمالا لمواطنيها، فيما تلقى 15.92 مليون شخص جرعة ثانية من السكان الذين يبلغ عددهم حوالي 84 مليونا.

related

لليوم الرابع على التوالي.. إصابات كورونا في تركيا تتجاوز 40 ألفاً

Date: 2021-04-04 18:16:25
لليوم الرابع على التوالي.. إصابات كورونا في تركيا تتجاوز 40 ألفاً

تركيا تعلن اغلاقاً شاملاً لنحو 20 يوماً

Date: 2021-04-26 17:19:51
تركيا تعلن اغلاقاً شاملاً لنحو 20 يوماً

تركيا.. رصد 5 إصابات بالسلالة الهندية في إسطنبول

Date: 2021-04-28 16:14:48
تركيا.. رصد 5 إصابات بالسلالة الهندية في إسطنبول

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 2021

Date: 2021-03-24 16:39:04
تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 2021

تركيا قرارات الإغلاق الخاصة بكورونا مع ارتفاع إصابات الفيروس

Date: 2020-11-18 07:47:35
تركيا قرارات الإغلاق الخاصة بكورونا مع ارتفاع إصابات الفيروس

تركيا.. الاصابة الجديدة بفيروس كورونا تفجر جدلاً

Date: 2020-03-15 09:10:30
تركيا.. الاصابة الجديدة بفيروس كورونا تفجر جدلاً

الصحة العالمية تعلن رسمياً: نحن في فترة خطيرة للغاية من وباء كورونا

Date: 2021-07-02 19:14:26
الصحة العالمية تعلن رسمياً: نحن في فترة خطيرة للغاية من وباء كورونا

وفاة ابن شقيق أردوغان إثر اصابته بفيروس كورونا

Date: 2020-12-21 06:16:23
وفاة ابن شقيق أردوغان إثر اصابته بفيروس كورونا