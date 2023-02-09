تسجيل هزة أرضية جديدة وسط تركيا

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام تركية، يوم الخميس، بتسجيل هزة أرضية جديدة قرب مدينة قهرمان مرعش وسط تركيا.

وذكرت تقارير إعلامية، إن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة سجلت اليوم، على بعد 44 كيلومترا من مدينة قهرمان مرعش بوسط تركيا.

وتتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.

وتقول دائرة الارصاد الجوية التركية، إن درجة حرارة الجو في عدد من الولايات التي ضربها الزلزال ستنخفض إلى 15 درجة تحت الصفر خلال ساعات المساء في الأيام الخمس القادمة.

وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 15.700 ألف قتيل في حصيلة غير نهائية.