تسجيل نحو 9 آلاف حالة من "العفن الأسود" في الهند

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصناعة الكيماوية الهندية، يوم الأحد، تسجيل أكثر من 8800 حالة إصابة بمرض فطري يعرف باسم "العفن الأسود" Mucormycosis.

وقال الوزير، ساداناندا جوفدا، "بعد تحليل مفصل في ولايات مختلفة من البلاد، للعدد المتزايد من حالات الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي، تم تخصيص إجمالي 23680 قارورة من مادة Amphotericin-B المضادة للفطريات وتوزيعها على جميع الولايات اليوم. ويعود السبب في توزيع هذه المادة، إلى تزايد العدد العام للمصابين بهذا المرض الفطري ووصوله إلى 8848 مريضا على مستوى البلاد".

وأضاف جوفدا، أن "ولاية غوجارات، هي المنطقة الأكثر معاناة من هذا المرض - حيث تم اكتشاف 2281 حالة إصابة بالمرض هناك. كما تم الكشف عن وجود مرضى بالفطر المخاطي في ولايات ماهاراشترا وأندرا براديش وتيلانجانا".

وتؤثر هذه العدوى الفطرية النادرة، على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة.

ويوم أمس، تم استئصال أعين آلاف المرضى في الهند، في ظاهرة مفجعة جديدة، لمقاومة تفشي "العفن الأسود" الذي يصيب الناجين من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن حوالي 60 بالمئة من المرضى الذين تم علاجهم في مستشفيات الهند من فيروس كورونا، أزالوا عين واحدة على الأقل، بعد أن تسببت الموجة الثانية من فيروس كورونا في انتشار عدوى "العفن الأسود".