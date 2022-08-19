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تسجيل أكثر من 13500 إصابة بجدري القردة في أمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-19T06:09:04+0000
تسجيل أكثر من 13500 إصابة بجدري القردة في أمريكا

شفق نيوز / أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، تسجيل أكثر من 13 ألفا و500 إصابة بجدري القرود في البلاد.

وأوضح المركز في بيان له، أن "هذا العدد من الحالات جرى رصده في 49 ولاية أمريكية منذ ظهور الفيروس".

ومطلع آب/أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة الأمريكية جدري القردة "طارئة صحية عامة"، بعد تزايد كبير في أعداد الإصابات بالفيروس.

ومن شأن هذا الإعلان أن يسرع من وتيرة توزيع اللقاحات وتقديم العلاجات وتوفير الموارد الفيدرالية، للحد من تفشي جدري القرود في الولايات المتحدة.

وتصدرت ولاية نيويورك في عدد الإصابات بفيروس جدري القردة، جاءت بعدها ولايتا كاليفورنيا وإلينوي.

وظهر اسم جدري القردة لأول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

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