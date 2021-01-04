تسجيل صوتي مسرّب قد يطيح بمستقبل ترامب السياسي

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر في مكالمة هاتفية "إيجاد" نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع جو بايدن.

وحسب الصحيفة حذر ترامب سكرتير ولاية جورجيا من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع ادعاءاته بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية.

وحث ترامب رافنسبيرجر على "إيجاد" أصوات كافية لإلغاء هزيمته في مكالمة هاتفية غير عادية استمرت لمدة ساعة يوم السبت قال خبراء الانتخابات إنها تثير أسئلة قانونية.

وحصلت الصحيفة على تسجيل للمحادثة التي استهلها ترامب بتوبيخ رافنسبرجر، وتوسل إليه أن يتصرف وهدده بعواقب جنائية.

وطوال المكالمة رفض رافنسبيرجر والمستشار العام لمكتبه تأكيدات ترامب، موضحين أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المكشوفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتا في جورجيا كان عادلا ودقيقا.

وقال ترامب خلال المكالمة: "شعب جورجيا غاضب، والناس في البلاد غاضبون.. ولا حرج في قول إنك أعدت الحساب".

وأجاب رافنسبرجر: "حسنا سيدي الرئيس، التحدي الذي تواجهه هو أن البيانات التي لديك خاطئة".

وأضاف: "كل ما أريد فعله هو ذلك.. أريد فقط أن أجد 11780 صوتا".

ولم يرد البيت الأبيض ولا حملة ترامب على طلب التعليق، كما رفض مكتب رافنسبرجر التوضيح.