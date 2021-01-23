تسجيل إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المناطق الخاضعة للإدارة سجلت، اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالات الإصابة هي لـ 16 ذكراً و5 إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 4، القامشلي 2، ديرك (المالكية) 6، كركي لكي (معبدة) 1، الرقة 2، والطبقة 2، دير الزور 4، لافتاً إلى تسجيل 3 ثلاث حالات تعافٍ.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8420 حالة مؤكدة منها 289 حالة وفاة و1194 حالة شفاء.