"تستهلك الوقت".. مصر توقف المفاوضات مع اسرائيل بعد قصف "مواصي" غزة

شفق نيوز/ نقلت "رويترز" عن مصدرين مصريين ليل السبت، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة توقفت "حتى تظهر إسرائيل جديتها".

ويأتي هذا التطور في أعقاب هجوم إسرائيل الدامي على مواصي خانيونس، السبت، الذي قتل وأصيب خلاله مئات الفلسطينيين.

وبعد ساعات من الهجوم، قال مصدر مصري رفيع إن إسرائيل "تعمل على استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن التوصل إلى صفقة، لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي".