"تسببوا بأضرار كبيرة".. أميركا ترصد مكافأة "ضخمة" للإيقاع بقراصنة إيرانيين

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات حول أفراد منظمة إيرانية متهمة بشن هجمات سيبرانية ضد واشنطن مسببة بـ"أضرار كبيرة".

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن "برنامج المكافآت من أجل العدالة قدم مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع أي شخص يتصرف بتوجيه أو تحت سيطرة حكومة أجنبية في أنشطة إلكترونية ضارة بالبنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وانتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب".

ودعت الوزارة، إلى تقديم معلومات حول محمد باقر شيرينكار الذي تقول إنه يشرف على مجموعة "الشهيد شوشتري"، وحول فاطمة صديقيان كاشي الموظفة منذ فترة طويلة مع المجموعة ذاتها.

وأضافت أن "شهيد شوشتري منظمة إلكترونية ضارة تابعة للقيادة الإلكترونية السيبرانية لفيلق الحرس الثوري الإيراني".

ولفتت الخارجية الأميركية، إلى أن "أعضاء شهيد شوشتري تسببوا في أضرار مالية كبيرة، وتعطيل للشركات الأميركية والوكالات الحكومية من خلال الهجمات السيبرانية المنسقة والممكنة عبر الإنترنت".

وتابعت: "في آب/ أغسطس 2020، بدأ ممثلو شهيد شوشتري حملة متعددة الأوجه تستهدف الانتخابات الرئاسية الأميركية".

ودعت الوزارة، "أي شخص لديه معلومات عن محمد باقر شيرينكار او فاطمة صديقيان كاشي أو مجموعة شهيد شوشتري أو الكيانات المرتبطة به أو الأفراد المرتبطين بالأنشطة السيبرانية الضارة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة أو التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية، الاتصال ببرنامج مكافآت من أجل العدالة".