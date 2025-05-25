تزامناً مع كشف محاولة لاغتيال بوتين.. قيود مؤقتة على الطيران في موسكو

شفق نيوز/ أفادت وكالة "روسافياتسيا" الروسية للطيران، يوم الأحد، بفرض قيود مؤقتة على تشغيل مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي في موسكو، فيما تزامن ذلك مع كشف الجيش الروسي، عن تعرض الرئيس فلاديمير بوتين، لهجوم بطائرات مسيرة، خلال زيارته إلى مقاطعة كورسك، الأسبوع الماضي.

وأكدت وكالة الطيران الروسية، أن القيود المؤقتة المفروضة على تشغيل المطارات هو إجراء ضروري لضمان سلامة الطيران.

وجاء في بيان وكالة الطيران، أنّ الموانىء الجوية لن تستقبل مؤقتا أي طائرات، كما لن تغادره أيضا الرحلات الجوية المقررة، مشيرة إلى أن "طواقم الطائرات ومراقبة الحركة الجوية وخدمات المطار، جميعهم يتخذون التدابير اللازمة لضمان سلامة الطيران وهذه أولوية".

ومن جهة أخرى، صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر منصة "تلغرام" أن قوات الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو، مضيفا أن متخصصين من خدمات الطوارئ كانوا في المواقع التي سقط فيها الحطام.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الفريق يوري داشكين، وهو قائد فرقة دفاع جوي روسية، عن تعرض بوتين لـ"هجوم ضخم" وإن مروحيته كانت في "مركز هجوم واسع النطاق للطائرات المسيرة المعادية".

وأشار القائد العسكري في تصريح لقناة روسيا1، نقلت بعضاً منه وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الجيش الروسي "صد الهجوم الضخم، وضمن سلامة الرئيس بشكل كامل".

وكان بوتين حطّ، يوم الأربعاء الماضي، رحاله في مقاطعة كورسك الروسية، للمرة الأولى منذ سيطرة روسيا عليها.

كما زار بوتين محطة كورسك للطاقة النووية الثانية، وهي قيد الإنشاء حاليا، وعقد اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.