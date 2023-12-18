تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الفرنسية.. قائد يونيفيل: الوضع في جنوب لبنان "صعب وخطير"

شفق نيوز/ أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الاثنين، أن الوضع في جنوب لبنان "متوتر" و"خطير" مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل، مبينا ان القوة الدولية تعمل على لعب دور الوسيط بين الطرفين.

وقال الجنرال أرولدو لازارو ساينز لعدد من الصحافيين قبل لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، التي تزور بيروت لدعوة المسؤولين اللبنانيين للضغط على حزب الله لتجنب تصعيد في المنطقة: إن "الوضع الحالي كما يعرف الجميع، متوتر. إنه صعب وخطير".

كما أوضح أن اليونيفيل تسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين "لتجنب أخطاء حسابية أو تفسيرات يمكن أن تكون سببا آخر للتصعيد".

وأكد أن حزب الله يستخدم أسلحة بعيدة المدى أكثر، فيما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني، مضيفاً "لكن في الأيام الثلاثة الماضية لاحظنا تراجعا لتبادل النيران".

ترابط بين حرب غزة وتصاعد التوتر

وأكد على الترابط الوثيق بين الحرب في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان، حيث إن حزب الله يدعم حركة حماس.

يشار إلى أن حزب الله يشن هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية، ما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حزب الله والمدنيين.

ولم تكن يونيفيل بمنأى عن تصعيد التوتر.

ففي 25 تشرين الثاني/نوفمبر أصابت نيران اسرائيلية آلية دورية تابعة لليونيفيل، وهو ما نددت به فرنسا.

وتأسست القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" بقرار مجلس الأمن في آذار/مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

كما تم تعزيزها في أعقاب الحرب المدمرة بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، حيث كُلّفت القوة، البالغ عددها نحو 10 آلاف جنديّ، مراقبة وقف النار بين الجانبين.