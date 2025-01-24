تريليون دولار‎.. السعودية ترد على طلب ترامب

شفق نيوز/ أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، يوم الجمعة، تفاصيل مبلغ 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسعة المقررة مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنها تشمل استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص.

‎وتعتبر تصريحات الإبراهيم، أول تعليقات علنية من مسؤول سعودي بعد أن حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية على زيادة "الاستثمارات" إلى تريليون دولار.

‎وفي ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سُئل الإبراهيم عما إذا كانت المملكة ستزيد الرقم إلى تريليون دولار، ورد بالقول: "يمثل هذا الرقم الاستثمارات والمشتريات من القطاعين العام والخاص، وهو مجرد انعكاس للعلاقة القوية".

‎وأوضح أن موقف السعودية وأوبك هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستخفض أسعار النفط بعدما صرح ترامب أمس الخميس بأنه سيطلب من السعودية فعل ذلك.

‎وأضاف الوزير السعودي "موقف المملكة وموقف أوبك يتمحوران حول استقرار السوق على المدى الطويل للتأكد من وجود ما يكفي من المعروض لتلبية الطلب المتزايد"، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

‎وخلص الإبراهيم، إلى القول إن "المملكة ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى اعتبارا من ربيع عام 2026، بعد استضافتها اجتماعا العام الماضي".