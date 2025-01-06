ترودو يستقيل من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم.

وقال في خطاب مصور "ابتعدت عن خوض معارك داخلية وفضلت مصلحة كندا".

وأشار إلى أن الحزب الحاكم سيختار رئيس الوزراء المقبل، كما أوضح "نحن بحاجة لدورة جديدة للبرلمان".

وكانت وسائل إعلام كندية قد ذكرت أن ترودو سيستمر في منصبه حتى اختيار الحزب الحاكم بديلاً.

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015، قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيس، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.