‏ترمب: 48 قائداً إيرانياً قتلوا في ضربة واحدة

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران تسير بوتيرة أسرع من الجدول المقرر لها.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الأمور تسير على ما يرام"، مبيناً أن "مستوى النجاح لا يُصدق"، على حد وصفه.

وأضاف أن "48 قائداً إيرانياً سقطوا دفعة واحدة خلال الضربات الأخيرة"، لافتاً إلى أن "التطورات الميدانية تتحرك بسرعة كبيرة".

وأشار ترمب، إلى أن "إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي خلال أسبوعين، لولا الضربات التي استهدفت منشآتها النووية"، معتبراً أن "تلك العمليات حالت دون تحقيق هذا الهدف".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.