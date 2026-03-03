ترمب يؤكد جاهزية المخزون العسكري الأميركي ويتعهد بـ"نصر ساحق"

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من الأسلحة.

وأشار ترمب إلى أن "الإمدادات من هذه الأسلحة أصبحت غير محدودة تقريبا، ويمكن خوض الحروب إلى الأبد وبنجاح كبير باستخدام هذه الإمدادات فقط، لأنها أفضل من أفضل أسلحة الدول الأخرى".

أما بالنسبة للأسلحة عالية الجودة، فأوضح ترمب أن "الإمدادات منها جيدة ولكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مع وجود كميات كبيرة إضافية من هذه الأسلحة مخزنة في دول نائية".

وانتقد ترمب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، متهما إياه بأنه "أنفق وقته وأموال البلاد في منح المساعدات لأوكرانيا بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وبأنه تبرع بالكثير من الأسلحة فائقة الجودة مجانا لصالح زيلينسكي دون أن يكلف نفسه عناء استبدالها".

وأكد ترمب أنه "تمكن خلال ولايته الأولى من إعادة بناء الجيش وما زال مستمرا في ذلك"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تمتلك مخزونا كافيا من الأسلحة وهي مستعدة لتحقيق نصر ساحق".

وكان ترمب، قد أكد في وقت سابق، أن الحرب الجارية ضد إيران تسير وفق تقديرات زمنية حددتها واشنطن منذ البداية بأربعة إلى خمسة أسابيع، مشيراً إلى أنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران "إذا كانت ضرورية".