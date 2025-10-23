ترمب يؤكد تخلي إسرائيل عن الضفة الغربية ويعلن عن تحرك عسكري في فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء يوم الخميس، أن إسرائيل لن تتحرك باتجاه ضم الضفة الغربية في فلسطين، في حين كشف عن تحرك أميركي عسكري "على الأرض" في فنزويلا.

وقال الرئيس الأميركي، في تصريحات صحفية: "ليس صحيحا أننا أرسلنا قاذفات بالقرب من فنزويلا"، مؤكداً: "سنشهد قريبا عملا على الأرض في فنزويلا".

وبشأن الضفة الغربية في فلسطين، أوضح ترمب إسرائيل لن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية، قائلاً إن "إسرائيل تعمل بشكل جيد ولن تفعل شيئا بخصوص الضفة الغربية".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن تصويت الكنيست بشأن ضم قطاع غزة، كان "استفزازا سياسيا متعمدا" من قبل المعارضة.

ولفت مكتب نتنياهو إلى أن ما فعلته المعارضة جاء بهدف إثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى إسرائيل.

وجاءت تأكيدات مكتب نتنياهو، بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد فيه أن إسرائيل ستفقد كل الدعم من واشنطن إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية، موضحاً أن هذا التعهد كان عاملاً أساسياً في منع الضم خلال فترته الرئاسية.

وقال ترمب، في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية، إن "ضم الضفة الغربية لن يحدث"، مشيراً إلى أنه "تعهد للدول العربية بعدم السماح بتنفيذ أي خطوة من هذا النوع".

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر يوم أمس الأربعاء، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم.