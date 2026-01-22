ترمب يؤكد استمرار التفاوض بشأن ضم غرينلاند: سنحصل عليها مجاناً

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد أن تفاصيل الاتفاق الأميركي بشأن غرينلاند لا يزال قيد التفاوض، وذلك بعد يوم واحد من تراجعه عن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة واستبعاده اللجوء إلى القوة للاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمارك.

وأقر ترمب خلال مقابلة مع "فوكس بيزنس" من دافوس بأن سعيه للسيطرة على غرينلاند أثّر على الأسواق العالمية، وقال إنه لا يعتزم دفع أي مقابل للحصول على الجزيرة.

وقال ترمب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: "تفاصيل الاتفاق قيد التفاوض حاليا. لكن جوهر الأمر يكمن في الوصول الكامل. وصول لا نهاية له وبلا حد زمني".

وأضاف خلال المقابلة: "لاحظت انتعاشا كبيرا في سوق الأسهم بعد إعلاننا عن قرب التوصل لاتفاق".

ولدى سؤاله حول إمكانية بيع الأوروبيين للأسهم والسندات الأميركية، رد قائلا: "إن فعلوا، فليفعلوا. ولكن في حال حدوثه، فسيكون ردنا حازما، نمتلك جميع أوراق القوة".

وبدأ ترمب بالترويج لفكرة ضم غرينلاند بعد توليه منصبه في فترة ثانية العام الماضي، واتخذ نبرة أكثر تشددا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ هدد بفرض رسوم جمركية 10% على ثماني دول أوروبية في مطلع الأسبوع، مما أثار قلق المستثمرين.

وواصل ترمب مساعيه لضم الجزيرة في كلمة استمرت لأكثر من ساعة في دافوس أمس الأربعاء، قبل أن يلتقي بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ويعلن عن خطط لاتفاقية جديدة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

ولدى سؤاله اليوم الخميس عما إذا كان مستعدا لدفع مقابل للسيطرة على الجزيرة، رد ترمب: "لن ندفع شيئا إلا لبناء القبة الذهبية"، مضيفاً أن "أي اتفاق سيسمح بالوصول الكامل إلى غرينلاند، بما يشمل الجيش سنحصل على كل ما نريده مجانا".