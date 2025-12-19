ترمب يوقف قرعة الهجرة إلى أميركا

شفق نيوز- واشنطن

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برنامج قرعة "غرين كارد"، الأمر الذي تسبب بصدمة لدى الفائزين بهذه القرعة خلال العام الجاري.

القرار جاء كون هذا البرنامج سمح للمشتبه به في حادثي إطلاق النار بجامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدخول الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إنها بناء على توجيهات ترمب تأمر خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بوقف البرنامج مؤقتاً.

وأضافت: "ما كان ينبغي أبدا السماح لهذا الفرد الشنيع بدخول بلادنا".

ويوفر برنامج تأشيرة التنوع ما يصل إلى 50 ألف غرين كارد كل عام عن طريق القرعة لأشخاص من دول تمثيلها ضئيل في الولايات المتحدة، وكثير منها في إفريقيا.

وقد تقدم ما يقرب من 20 مليون شخص لقرعة تأشيرة عام 2025، وتم اختيار أكثر من 131 ألف شخص عند احتساب الأزواج مع الفائزين.