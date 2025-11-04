ترمب يهدد نيويورك: سأقطع التمويل عن المدينة إذا فاز ممداني

شفق نيوز- واشنطن

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بوقف التمويل عن نيويورك، إذا فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب العمدة.

ووصف ترمب في منشور على منصة "تروث"، المرشح ممداني بأنه "شيوعي"، قائلا إنه سيترك المدينة "بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء".

وأضاف: "إذا فاز ممداني، فمن غير المرجح أن أقدم أي تمويل اتحادي، باستثناء الحد الأدنى الذي يفرضه القانون".

ويستعد سكان نيويورك للتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لانتخاب عمدة جديد للمدينة، بينما تظهر استطلاعات الرأي تقدم ممداني بفارق كبير على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو، الذي يخوض الانتخابات هذه المرة كمرشح مستقل.

أما المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، فيعتبر حظه في الفوز ضعيفا، ما دفع ترامب إلى القول إن التصويت لسليوا سيكون بمثابة "مساعدة لممداني".