ترمب يهدد فرنسا برسوم 200% على النبيذ لدفع ماكرون للانضمام لـ"مجلس السلام"

شفق نيوز- واشنطن

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بفرض رسوما جمركية 200 بالمئة على الواردات الفرنسية من النبيذ والشمبانيا، في خطوة وصفها بأنها ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية.

وعندما سأله صحفي عن تعليق ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، رد ترمب قائلا "هل قال ذلك؟ حسنا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبا جدا"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف ترمب"سأفرض رسوما جمركية 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين، سينضم (ماكرون) للمجلس لكنه ليس مضطرا لذلك".

وقال مصدر مقرب من ماكرون أمس الاثنين إن "فرنسا تعتزم في هذه المرحلة رفض الدعوة للانضمام إلى المبادرة".

واقترح ترمب في الأصل إنشاء مجلس السلام عندما أعلن في أيلول/ سبتمبرالماضي خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي تحدد دورا واسعا لإنهاء النزاعات على مستوى العالم.

وبحسب مسودة ميثاق أرسلتها الإدارة الأميركية إلى نحو 60 دولة، دعت إلى أن يساهم الأعضاء بمبلغ مليار دولار نقدا إذا أرادوا أن تستمر عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات.

وأبدت حكومات ردود فعل حذرة، إزاء دعوة ترمب، وهي خطة قال دبلوماسيون إنها قد "تضر بعمل الأمم المتحدة".

وقال ترمب، أمس الاثنين، أيضا إنه "وجه دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليكون عضوا في مجلس السلام".