ترمب يهدد بتفعيل "قانون التمرد" لعام 1807

شفق نيوز- واشنطن

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باللجوء إلى قانون التمرد الذي سن سنة 1807، لنشر القوات في المدن الأميركية.

وقال ترمب، إنه قد يلجأ إلى القانون الذي يعود للقرن التاسع عشر لـ"قمع التمردات، ومواجهة العراقيل القانونية التي تعيق قراراته لنشر الجنود في المدن الأميركية".

وأوضح ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لدينا قانون التمرد لسبب وجيه"، مشيراً إلى أن القانون سن في أوائل القرن لـ19 لقمع التمردات.

وأضاف: "إذا اضطررت لتفعيله سأفعل ذلك، إذا كان الناس يقتلون وكانت المحاكم تعيقنا أو الحكام أو رؤساء البلديات يعيقوننا".

وجاءت تصريحات ترمب بعد تعثر محاولته لنشر قوات فيدرالية لقمع الاحتجاجات في عدة مدن أمام المحاكم، إذ منعت إحدى المحاكم نشر الجيش في ولاية أوريغون، بينما سمحت أخرى بذلك في ولاية إلينوي.

وأصدر ترمب، أوامر بنشر القوات الفيدرالية في العديد من المدن مثل لوس أنجلوس، والعاصمة واشنطن، كما هدد بنشرها في مدن أخرى.

وزعم ترمب أن هذه الإجراءات ضرورية للقضاء على الجريمة، وحماية المنشآت الفيدرالية والعاملين فيها من الاحتجاجات، التي نشبت إثر سياسته الجديدة في التعامل مع المهاجرين.

وفي الأيام الأخيرة، حاول ترمب إرسال قوات إلى كل من بورتلاند في أوريغون وشيكاغو في إلينوي، لكن المسؤولين المحليين وحكام تلك المدن، خاصة الديمقراطيين، يرون أن ذلك غير ضروري و"غير دستوري".