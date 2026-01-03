ترمب يهاجم بوتين ويقرّ بصعوبة إنهاء حرب أوكرانيا

شفق نيوز- واشنطن

هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترمب، يوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معترفاً بأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية "أصعب بكثير مما توقعت".

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي: "لست معجباً ببوتين.. إنه يقتل عدداً كبيراً جداً من الناس"، مضيفاً: "كنت أعتقد أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيكون المهمة الأسهل، لكن الواقع أثبت عكس ذلك".

وأوضح أن "الشهر الماضي شهد مقتل 30 ألف جندي في أوكرانيا، وقبله 27 ألفاً"، مؤكداً أن "هذا النزيف البشري يجب أن يتوقف فوراً".

وفيما يتعلق بحلف الناتو، أعلن ترمب فرض معادلة مالية جديدة، قائلاً: "أجبرت الدول الأعضاء على دفع 5% من ناتجها بدلاً من 2% التي لم يكونوا يدفعونها أصلاً".

وأضاف: "نرسل صواريخ وذخائر كثيرة للناتو، لكننا نربح المال من ذلك لأنهم يدفعون ثمنها.. اميركا لا تخسر دولاراً واحداً".