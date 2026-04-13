ترمب ينشر صورة له بهيئة المسيح

شفق نيوز- واشنطن

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، على منصة "تروث سوشيال" صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها على هيئة المسيح يضع يده على شخص مريض ليشفيه.

وكان ترمب قد شن هجوماً على البابا ليو في منشور سابق قائلا إنه "ضعيف في التعامل مع الجريمة وسيء في السياسة الخارجية".

وأضاف أن "على ليو أن يجمع شتات نفسه كبابا"، ثم قال للصحفيين في وقت لاحق إنه "ليس من كبار المعجبين بالبابا".

وكان البابا قد وصف تهديد ترمب هذا الشهر بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه "غير مقبول".

ودعا إلى "تفكير عميق حول الطريقة التي يعامل بها المهاجرون في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترمب".