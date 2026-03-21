ترمب ينتقد بريطانيا: قرار استخدام قواعدكم في ضرب إيران متأخر جداً

شفق نيوز- واشنطن

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، انتقاداً جديداً إلى المملكة المتحدة بعد إعلانها الموافقة على السماح باستخدام قواعدها لضرب المواقع الصاروخية الإيرانية، معتبراً الأمر "متأخراً جداً".

وقال ترمب في حديث للصحفيين خارج البيت الابيض، إن المملكة "كان يجب أن تتحرك بشكل أسرع كثيراً"، للسماح للولايات المتحدة بذلك.

وأضاف: "لقد كان رد المملكة المتحدة متأخراً للغاية كان يجب أن يتحركوا بشكل أسرع كثيراً".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ترمب قوله "أنا مندهش لأن العلاقة جيدة للغاية، لكن هذا لم يحدث من قبل مطلقاً، لقد كانوا حقاً إلى حد كبير حليفنا الأول، في جميع أنحاء العالم".

ووافق مجلس الوزراء في المملكة المتحدة أمس الجمعة، على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب المواقع الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز.

وحتى الآن، سمحت حكومة المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية - بما في ذلك القاعدة الموجودة في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي - فقط لضرب مواقع الصواريخ التي تستهدف المصالح البريطانية في المنطقة.

وقد يثير القرار البريطاني على الأرجح غضب طهران، التي سبق أن ذكرت أن توفير المملكة المتحدة قواعدها العسكرية للولايات المتحدة يشكل "مشاركة في العدوان".