ترمب ينتقد "الناتو": الضغط هو اللغة الوحيدة المفهومة

شفق نيوز- واشنطن

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الخميس، حلف "الناتو"، قائلاً إن "إن لا أحد، بمن في ذلك حلفاء الولايات المتحدة يستطيع فهم أي شيء ما لم يتعرض للضغط".

ووصف ترمب حلفاءه في الناتو بأنهم "مخيبون للآمال"، مشدداً على أن الضغط يبقى الوسيلة الأنجح لدفع الأطراف إلى الاستجابة وتحقيق النتائج، على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات في سياق لهجة متكررة يتبناها الرئيس الأميركي تجاه الحلف، إذ يطالب دوله الأعضاء بتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً في ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي وتقاسم الأعباء داخل المنظومة العسكرية المشتركة خصوصاً فيما يتعلق بمضيق هرمز وحربه ضد إيران.