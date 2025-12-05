ترمب ينال جائزة "السلام" من فيفا

شفق نيوز- واشنطن

حصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أول جائزة سلام يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الجمعة في العاصمة واشنطن.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو: "في عالم منقسم بشكل متزايد، يتعين علينا أن نعترف بأولئك الذين يعملون على توحيده".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن عن إطلاق "جائزة فيفا للسلام" التي ستمنح لأول مرة خلال حفل سحب قرعة كأس العالم في 5 ديسمبر المقبل بواشنطن

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الجائزة تهدف إلى تكريم "الأعمال الاستثنائية في سبيل السلام"، وسيقوم رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بتسليمها بنفسه هذا العام.