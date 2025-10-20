ترمب يمنح حماس "فرصة" ويتوعد بـ"القضاء عليها"

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الإثنين، أنه سيمنح حركة حماس "فرصة صغيرة" لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل، متوعدا بـ"القضاء" عليها، في حال عدم التزامها.

وقال ترمب في تصريح للصحافيين بالبيت الأبيض خلال استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "لقد توصلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيدا جدا، وإن لم يفعلوا، سنقضي عليهم. وإذا اضطررنا لذلك، فسيتم القضاء عليهم".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت التقى اثنان من كبار مبعوثيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد أن هددت أعمال العنف التي وقعت الأحد بزعزعة وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الرئيس الأميركي قبل نحو أسبوعين.

وشدد ترمب على أن القوات الأميركية لن تشارك في القتال ضد حماس، قائلا إن عشرات الدول التي وافقت على الانضمام إلى قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة "سيسرها التدخل".

وبين: "بالإضافة إلى ذلك، ستكون إسرائيل مستعدة للدخول خلال دقيقتين، إذا طلبت منها ذلك"، متابعا "لكننا لم نقل ذلك حتى الآن. سنمنحها فرصة صغيرة، ونأمل أن يكون هناك عنف أقل. لكن في الوقت الحالي، كما تعلمون، هم أشخاص عنيفون".

وأشار ترمب إلى أن حماس أصبحت الآن أضعف بكثير، خصوصا في ظل استبعاد تدخل إيران، الداعم الإقليمي لها، في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام.