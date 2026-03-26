ترمب يمدد مهلة إيران 10 أيام

2026-03-26T20:16:49+00:00

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الخميس، تعليق خطط استهداف محطات الطاقة في إيران لمدة 10 أيام.

وقال ترمب في تدوينة له على منصة "تروث سوشال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان أنني سأقوم بإيقاف فترة تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان 2026، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضاف أن "المحادثات لا تزال جارية، وعلى الرغم من التصريحات الخاطئة التي تروج لها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير بشكل جيد للغاية".

