"ترمب يمثل نفسه".. بريطانيا: لن ندخل الحرب ضد إيران

شفق نيوز- لندن

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد، يوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبّر عن موقفه الشخصي عندما هدد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

وردا على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترمب، قال ريد في تصريحات تلفزيونية، إن "الرئيس الأميركي قادر تماما على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله.. لكننا لن ننجر إلى الحرب، سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع"، بحسب "رويترز".

وحول التقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن إيران تمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى لندن وباريس وبرلين، قال الوزير البريطاني إن بلاده تمتلك "أنظمة ودفاعات تحافظ على سلامة البلاد".

وخلال مقابلة، رفض ريد التعليق على قدرات إيران الصاروخية بشكل محدد، لكنه شدد على أن الحكومة ستتخذ "أي إجراءات دفاعية ضرورية لحماية المصالح البريطانية والمواطنين وحلفائنا في المنطقة".

وكان ترمب هدد باستهداف محطات الطاقة في إيران إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة من الآن، ستستهدف الولايات المتحدة محطات الطاقة الإيرانية المختلفة وتدمرها، بدءًا من أكبرها أولًا".