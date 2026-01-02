ترمب يلوّح بالتدخل العسكري في إيران لحماية المتظاهرين

شفق نيوز- واشنطن

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الجمعة، بالتدخل العسكري في إيران لحماية المحتجين ضد تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا قامت إيران بإطلاق النار وقتل المتظاهرين السلميين بعنف، وهو ما جرت عليه عادتهم، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستهب لنجدتهم".

وأضاف ترمب: "نحن في حالة تأهب قصوى ومستعدون للتحرك".

وتتواصل الاحتجاجات المعيشية في إيران مع اتساع رقعتها إلى مدن أصغر وعودة التحركات الليلية، فيما تحاول الحكومة احتواء الغضب، مقابل تشدد قضائي وأمني متصاعد.

وتزامن ذلك مع تقارير عن سقوط قتلى في عدة مدن، في تصعيد يعد الأكبر منذ ثلاث سنوات على خلفية ارتفاع التضخم وتدهور العملة وزيادة الأسعار.

وبحسب بيانات اقتصادية خسر الريال الإيراني نحو نصف قيمته أمام الدولار خلال عام 2025، وبلغ التضخم 42.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وتعد هذه الاحتجاجات هي الأكبر منذ 2022 بعد وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة.