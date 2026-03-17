شفق نيوز- واشنطن

ترمب يلمّح لضم فنزويلا: هل أصبحت الولاية الأميركية الـ51؟

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة صارت تعتبر فنزويلا جزءا من أراضيها، والولاية الأميركية الـ51.

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "واو! في المساء، فازت فنزويلا على إيطاليا بنتيجة 4-2 في نصف نهائي بطولة العالم للبيسبول".

وأردف بثقة مطلقة: "إنهم يبدون رائعين حقا، تحدث أمور جيدة لفنزويلا في الآونة الأخيرة! أتساءل، ما سر هذا السحر؟ الدولة رقم 51؟ هل من مجيب؟".

وتأتي تصريحاته بعد انقطاع وربما توقف تام عن أحاديث سابقة متشابهة في مضمونها وذلك حول نيته ضم كندا وجزيرة غرينلاند إلى المكون الأميركي.

وعبّر ترمب في منشوره عن تشجيع الفريق الفنزويلي للبيسبول وكأنه فريق وطني ضمن المكون الأميركي.

ومن المعروف أن القوات الأميركية نفذت عملية عسكرية ضد فنزويلا فجر الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قبل نقلهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

كما أدت الغارات التي استهدفت العاصمة كراكاس ومناطق أخرى إلى سقوط ضحايا، حيث أعلنت السلطات الفنزويلية مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة عدد مماثل بجروح، بينهم عسكريون ومدنيون.